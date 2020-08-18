Roma'da iki genç oyuncuda koronavirüs tespit edildi

ANKARA (AA) - İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın 19 yaş altı takımında forma giyen 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, tüm oyuncular ve teknik ekibe uygulanan rutin kontroller sırasında Roma 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen iki oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi.

Hastalık semptomlarını göstermeyen oyuncular ve son günlerde temasa geçtiği kişilerin evlerinde karantinaya alındığı ve genç takımda forma giyen tüm oyuncular ve teknik personele yeniden test yapılacağı belirtildi.

Önlem amacıyla Roma 19 Yaş Altı Takımı'nın antrenman programı, 24 Ağustos Pazartesi gününe kadar askıya alındı.