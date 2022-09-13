  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Roma zirveye oynuyor
Spor

Roma zirveye oynuyor

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasının kapanış maçında Roma, Empoli'yi 2-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 01:44:00 -
Roma zirveye oynuyor

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasının kapanış maçında Roma, Empoli'yi 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Zirve mücadelesi veren Roma, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Empoli'ye konuk oldu.

Roma, Dybala'nın 17 ve Abraham'ın 71. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı. Roma'da Pellegrini, 80. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Golünü 43. dakikada Bandinelli'nin attığı Empoli'de Akpa Akpro, 87. dakikada kırmızı kart gördü.

Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı.

Puanını 13'e yükselten Roma, lider Napoli'nin bir puan arkasında 5'inci, 4 puanda kalan Empoli ise 16. sırada yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23