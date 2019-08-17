Roma, Vida'dan vazgeçmiyor!

Roma takımının özel isteği doğrultusunda Beşiktaş yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirildi. Vida'yı takıma kazandırmak isteyen İtalyan temsilcisi Fikret Orman ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Roma kulübünün 8 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle Beşiktaş'ın kapısını çaldığı öğrenildi.



Beşiktaş yönetimi Vida'nın siyah beyazlı takımda kalmak istemesi sebebiyle bu teklifi reddettiği öğrenildi. Vida'nın da takımda kalmaya sıcak baktığı öğrenilirken Roma'nın teklifini reddettiği gelen haberler arasında.



Beşiktaş, 2018 yılında Hırvat stoper Domagoj Vida'yı bedelsiz transfer etmişti. Geçtiğimiz sezon 38 resmi karşılaşmada forma giyen Vida, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.