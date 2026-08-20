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Yerel Roma ve Bizans dönemine ait 196 sikke ele geçirildi! Tarihi eser hırsızlarına Düzce’de ağır darbe
Yerel

Roma ve Bizans dönemine ait 196 sikke ele geçirildi! Tarihi eser hırsızlarına Düzce’de ağır darbe

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Roma ve Bizans dönemine ait 196 sikke ele geçirildi! Tarihi eser hırsızlarına Düzce’de ağır darbe

Düzce’de operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 196 sikke ile çeşitli tarihi eser ele geçirdi.

Düzce'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 196 sikke ile çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

 

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Merkez ilçede bazı şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 196 adet sikke, 1 adet yüzük ve 1 adet madalyon ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 adet sahte 200 TL banknot bulundu.Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki materyallere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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