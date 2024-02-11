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Spor Roma - Inter maçında gol yağmuru
Spor

Roma - Inter maçında gol yağmuru

Yeniakit Publisher
2024-02-11 04:13:00 -
Roma - Inter maçında gol yağmuru

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında Inter, deplasmanda Roma'yı 4-2'lik skorla yendi.

Serie A'da günün öne çıkan maçında Roma ile Inter, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Inter, 17. dakikada Francesco Acerbi, 49. dakikada Marcus Thuram, 56. dakikada Angelino (Kendi kalesine) ve 90+3. dakikada Alessandro Bastoni'nin golleriyle maçı 4-2 kazanarak, 3 puana uzanan taraf oldu.

Roma'nın gollerini 28. dakikada Gianluca Mancini ile 44. dakikada Stephan El Shaarawy kaydetti.

Milli futbolculardan Hakan Çalhanoğlu Inter'de 90 dakika sahada kaldı, Roma'da oynayan Zeki Çelik ise yedek bekledi.

Bu sonuçla puanını 60'a yükselten Inter liderliğini sürdürürken, 38 puanlı Roma 5. sırada yer aldı.
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Kaynak: AA

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