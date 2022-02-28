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Spor Roma 90+9'da güldü
Spor

Roma 90+9'da güldü

İtalya Serie A 27. hafta mücadelesinde Roma, deplasmanda Spezia ile karşı karşıya geldiği maçta tek golle kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 04:34:00 -
Roma 90+9'da güldü

Stadio Alberto Picco'da oynanan maçı Roma 1-0 kazandı. Roma, ligde 3 maç aradan sonra kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golü 90+9. dakikada penaltıdan Kevin Abraham kaydetti.

Spezia'da Kelvin Amian 45. dakikada gördüğü ikinci sarıyla, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Roma bu sonuçla puanını 44'e çıkardı. Spezia ise 26 puanda kaldı. Roma, ligin 28. haftasında Atalanta deplasmanına gidecek. Spezia ise Juventus'a konuk olacak.

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