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Sağlık Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne?' Projesi atölye çalışmaları başlıyor
Sağlık

Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne?' Projesi atölye çalışmaları başlıyor

“Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne?” projesinin basın atölye çalışmaları başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 13:30:00 - 2021-11-01 13:33:52
Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne?' Projesi atölye çalışmaları başlıyor

“Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne?” projesinin basın atölye çalışmaları başlıyor. Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) tarafından gerçekleştirilecek olan atölyeler kapsamında; obezitede damgalama ve ayrımcılık konusunda etkili bir adım atabilmek amacıyla, uzmanlar ile basın çalışanları bir araya gelecek. 4 ve 18 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak olan atölyelerde, medyanın rolü tartışılacak. 

“Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne?” projesi, obezitede daha önce dikkat çekilmemiş sorunlara değiniyor. Yaşamlarının her alanında damgalama ve ayrımcılığa maruz kalan obeziteli bireylerin sorunlarını gündeme getiren projede bu yıl basınla iş birliği yapılacak.

Projenin ilk adımında, ‘Obezitede Medyanın Rolü’nün mercek altına alınacağı atölye çalışmaları düzenlenecek. Obezitenin medyadaki temsilinin tartışılacağı bu çalışmalar, damgalama ve ayrımcılığa karşı değişimin ilk adımları olacak.

Hekimlerin ve iletişim uzmanlarının katılımıyla, 4 ve 18 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek atölyelerde, medya içerikleri üzerine basın mensuplarıyla birlikte fikir alışverişi yapılacak. Projedeki bu önemli atölye çalışması, obeziteli bireylerin yaşadıkları sorunlara karşı farkındalık oluşturmayı ve obezite hakkındaki ön yargıları değiştirmeyi hedefliyor.

TOAD tarafından gerçekleştirilen ‘Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne?’ projesi, ‘Rolüm Ağır - Obezitede Ayrımcılık ve Damgalama’ kitabından yola çıkarak geliştirildi.

Türkiye’de bu alanda ilk kez yapılan bir araştırmayı içeren proje obeziteli bireylerin eğitimde, sosyal hayatta, iş hayatında, medya ve sağlık alanlarında karşılaştıkları damgalama ve ayrımcılık konularına dikkat çekiyor. Damgalama ve ayrımcılık, obeziteli bireylerin sosyal hayatlarını kısıtlamakla kalmıyor, obezite tedavisinin önünde engellere de sebep oluyor. “Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne?” projesi, obezite konusunda toplumdaki herkese önemli roller düştüğü mesajını veriyor.

 

 

 

 

 

 
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