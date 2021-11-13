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Teknoloji ROKETSAN'dan dev yatırım! Binlerce kişi alınacak
Teknoloji

ROKETSAN'dan dev yatırım! Binlerce kişi alınacak

ROKETSAN firmasının Kırıkkale'de savunma sanayii alanında yapacağı yatırımın temeli 2022 yılı başında atılacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 18:38:00 -
ROKETSAN'dan dev yatırım! Binlerce kişi alınacak

 

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yazılı açıklamasında, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci'yi ziyaret ettiğini aktardı.

Saygılı, "ROKETSAN tarafından Kırıkkale'mize yapılacak yatırımla ilgili istişarede bulunduk. Genel Müdürümüz birinci etabı 1 milyar lirayı aşacak olan ihalede son aşamaya gelindiğini ve 2022 yılının ilk aylarında inşaata başlanacağı müjdesini bizlerle paylaştı" ifadelerini kullandı.

Başkan Saygılı, ROKETSAN'ın yapacağı yatarımı Kırıkkale için bir ümit kaynağı olarak gördüğünü belirtti.

Türkiye'nin göz bebeği olacak bu yatırımın en kısa zamanda tamamlanarak, binlerce gence iş imkanı sağlayacağını aktaran Saygılı, şunları kaydetti:

"Şehrimiz için sınıf atlatacak bir proje olarak düşünüyorum. Işıklar köyünden Ahılı köyü sınırına kadar gidiyor. 25 bin dönüm tamamlandı. Burası tamamlanınca HAVELSAN gibi Türkiye'nin önemli fabrikaları buraya gelecek ve buralardan yer isteyecek. Özellikle yan sanayiyi canlandıracak. En iyi iyimserlikle 5 bin kişinin çalışacağını düşünüyorum. Genel Müdürümüze şehrimize olan ilgileri için teşekkür ediyorum."

Saygılı, ROKETSAN'ın ülke genelinde çok ciddi yatırım yapan, havacılıkla beraber uzay teknolojilerini de hayata geçirmeye çalışan önemli firmalarından olduğuna dikkati çekti.

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