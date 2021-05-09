ROKETSAN'dan AKYA ve ORKA torpidolarının menzillerine güncelleme

Roketsan ana yükleniciliğinde geliştirilen ve Türkiye’nin ilk milli Ağır Torpidosu olan AKYA ile ilk milli Hafif Torpidosu olan ORKA’nın menzil bilgileri revize edildi. Roketsan İş Geliştirme Müdürü Murat Silav, Lagari Havacılık ve Savunma Günleri’nde yaptığı sunumda AKYA Ağır Torpido’nun menzilinin 30+ kilometre, ORKA Hafif Torpido’nun menzilinin ise 25 kilometre olduğunu açıkladı.

AKYA Ağır Torpido

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçlarına binaen AKYA Ağır Sınıf Torpido Projesi, Roketsan ana yükleniciliğine başlatılmıştır. İlk test atışının Temmuz 2013’de gerçekleştirildi proje ile Roketsan; 533 milimetre çapındaki oldukça modern bir ağır sınıf torpido mühimmatını, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kazandıracaktır.

Roketsan AKYA Torpidosu ile birlikte, Türk Donanması tarafından halihazırda aktif olarak kullanılan Alman DM2A4 ile Amerikan Mk46 torpidolarına, yerli bir alternatif doğacaktır. Yurtdışından ağır sınıf torpido tedarikinde yaşanan zorlukların da AKYA ile giderilmesi hedeflenmektedir.

AKYA’nın geliştirme faaliyetleri, 2020 yılında da başarılı çıktılar alınarak devam etmiştir. Proje kapsamında, 2021 yılı içerisinde düşük oranlı seri üretim faaliyetlerine başlanılması ve üretilen torpidolar ile de bir dizi atış testinin icra edilmesi beklenmektedir.

Ağır Sınıf Torpido AKYA; bu atış testlerinin de başarıyla tamamlanmasının ardından, kullanımdaki mevcut ithal muadilleri ile rekabet yeteneğine sahip üst düzey bir Ağır Sınıf Torpido Mühimmatı olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanıma alınacaktır.

AKYA’nın kullanacağı denizaltı platformlarının ise ilki 2022 yılında envantere alınması planlanan TCG PİRİREİS (S-330) olan Reis Sınıfı Denizaltılar ile halihazırda envanterde dörder adet bulunan Preveze ve Gür Sınıfı Denizaltılar olduğu bilinmektedir. Ayrıca AKYA, istenildiği taktide suüstü platformlar tarafında da kullanılabilecektir.

ORKA Hafif Torpido

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın hafif sınıf torpido ihtiyacını karşılamak için "324 mm Torpido Geliştirilmesi (ORKA) Projesi" Aralık 2020’de başlatıldı.

Roketsan ORKA Hafif Torpido, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçlarına binaen geliştirilmektedir. Suüstü gemileri, helikopterler, deniz karakol uçakları ve insansız hava araçlarından atılabilecek ORKA Hafif Torpido ile Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın bu alandaki dışa bağımlığı sona erecektir.

ORKA Projesi’nin 1’inci fazında; aktif arayıcı başlığa, gelişmiş güdüm algoritmalarına ve azami sürate sahip nihai talim torpidosu prototipinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. ORKA Projesi’nin 2’nci fazında ise çukur imlalı harp başlığı ile hedefi imha kabiliyetine sahip harp torpidosu prototipinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ORKA Hafif Torpido’nun muadili olarak halihazırda ABD’li Raytheon üretimi Mk54 Hafif Torpidosunu kullanmaktadır.

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