ROKETSAN yine yaptı yapacağını! ÇAKIR seyir füzesinde müjdeli haber

ROKETSAN tarafından çeşitli platformlar için geliştirilen ÇAKIR seyir füzesinin seri üretimine başlandı…

Üretim sadece Türkiye için değil, ihracat için en az bir anlaşma imzalandığı için ihracat müşterileri için de başlayacak.

Ulusavunma'da yer alan habere göre, ÇAKIR, zaman içinde savaş uçaklarına, deniz platformlarına ve BARBAROS kıyı savunma sistemine entegre edilecek.

150 km menizile sahip ÇAKIR, farklı ihtiyaçları karşılamak için çeşitli güdüm ve harp başlığı seçeneklerine sahiptir.

ÇAKIR Füzesinin, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından kullanılması bekleniyor.

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ÇAKIR, sabit ve döner kanatlı uçaklardan, İnsansız Hava Araçları (SİHA), taktik tekerlekli araçlardan ve deniz platformlarından fırlatılabiliyor, kara ve su üstü hedeflerine karşı operasyonel çok yönlülük sunuyor.

Menzili 150 kilometrenin üzerinde olan ÇAKIR’ın hedefleri arasında su üstü hedefleri, kıyıya yakın kara ve su üstü hedefleri, stratejik kara hedefleri, saha hedefleri ve mağaralar yer alıyor.

Kale Arge tarafından geliştirilen KTJ-1750 turbo-jet motora sahip ÇAKIR, tasarımının getirdiği çeviklik sayesinde; görev planlama esnasında tanımlanan üç boyutlu dönüş noktalarını içeren görevleri kolaylıkla icra edebiliyor.

ÇAKIR, hedef üzerinde vuruş noktası seçimi ve özgün harp başlığı ile hedeflere karşı yüksek imha kabiliyeti sunuyor.

Gelişmiş ara safha ve terminal güdüm sistemleri ile ÇAKIR, hedeflerine tüm hava koşullarında yüksek hassasiyetle angajman sağlayabiliyor.

Ağ tabanlı veri-bağı sayesinde hedefe ilerlerken kullanıcı seçimine bağlı olarak, hedef değiştirme ve görev iptaline de olanak sağlıyor.