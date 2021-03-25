ROKETSAN tarafından geliştirildi... Donanmanın gücüne güç katacak

İlk kez 2020 yılı içerisinde tanıtılan Orta Menzilli Gemisavar (OMGS) Füzesi ve yerli imkanlarla üretilen TEI yerli TEI-TJ300 Turbojet Motoru, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın gücüne güç katacak.

ABD üretimi Harpoon Gemisavar Füzesi’nin muadili olarak ATMACA Gemisavar Füzesi’ni başarıyla geliştiren ve Türk Donanması için seri üretim faaliyetlerine başlayan Roketsan, OMGS Füzesi ile de yurtdışına yönelik bir bağımlılığı sonlandırmayı amaçlıyor.

İTÜ SAVTEK tarafından düzenlenen STG’21 etkinliğinde bir sunum yapan TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Faruk Akşit, OMGS Füzesi’nin hem deniz hem de hava platformları tarafından kullanılacağını doğruladı.