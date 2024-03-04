  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Roketsan Katar'da nefes kesti
Teknoloji

Roketsan Katar'da nefes kesti

Yeniakit Publisher
2024-03-04 13:11:00 -
Roketsan Katar'da nefes kesti

Roketsan, ileri teknolojilere sahip savunma sistemlerini Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen DIMDEX 2024 Fuarı'nda sergiliyor.

Roketsan'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 8. kez düzenlenen DIMDEX 2024, Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Dünyanın dört bir yanından katılımcıları ve ziyaretçileri 6 Mart'a kadar ağırlayacak fuarda, Roketsan deniz, kara ve hava sistemlerinden oluşan ürünlerini vitrine çıkardı.

Roketsan'ın fuarda sergilediği ürünler arasında, mini akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve MAM-T, CİRİT Lazer Güdümlü Füze, KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silahı, Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi OMTAS, Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi L-UMTAS, seyir füzesi ÇAKIR, SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, yakın hava savunma sistemi LEVENT, Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) ve Taktik Füze Fırlatma Sistemi KMC yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye ve Katar arasındaki yüksek düzeyli stratejik ilişkilerin savunma sanayisi ihracatına çok önemli katkıları olduğunu belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Roketsan olarak Türkiye'nin bu ilişkilerinden güç alırken, gerçekleştirdikleri ihracatlar ile ikili ilişkilere katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını aktaran İkinci, "DIMDEX'in Katar ve tüm bölge ülkeleriyle olan işbirliğimizi artıracağımız bir fuar olacağını öngörüyoruz. Sahada başarısını defalarca kanıtlamış performansıyla muadillerine fark atan ürünlerimiz ile global pazarda rekabet ederek ülkemizi temsil etmek bize gurur veriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den müthiş hamle! ROKETSAN'ın KARAOK müjdesi duyuruldu
Türkiye'den müthiş hamle! ROKETSAN'ın KARAOK müjdesi duyuruldu

Teknoloji

Türkiye'den müthiş hamle! ROKETSAN'ın KARAOK müjdesi duyuruldu

Türkiye’nin caydırıcı gücü batıyı korkutuyor! İlk atış başarıyla tamamlandı Roketsan’ın Çakır Füzesi Akıncı TİHA’da
Türkiye’nin caydırıcı gücü batıyı korkutuyor! İlk atış başarıyla tamamlandı Roketsan’ın Çakır Füzesi Akıncı TİHA’da

Gündem

Türkiye’nin caydırıcı gücü batıyı korkutuyor! İlk atış başarıyla tamamlandı Roketsan’ın Çakır Füzesi Akıncı TİHA’da

Türk topçusu ROKETSAN MDK ile vuracak
Türk topçusu ROKETSAN MDK ile vuracak

Teknoloji

Türk topçusu ROKETSAN MDK ile vuracak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23