ROKETSAN entegre ediyor: Türk denizaltılarına yeni kabiliyet!

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin denizlerdeki caydırıcılığı ve harekat konseptinin dönüşümü, ROKETSAN'ın mühimmatlarının deniz platformlarına entegrasyonu ve "mavi vatan"daki çok katmanlı hava savunma mimarisindeki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türk Deniz Kuvvetlerinin caydırıcılığını artırmada ROKETSAN'ın rolüne değinen İkinci, "ROKETSAN, Türkiye'nin, Deniz Kuvvetlerinin bütün güdümlü mühimmat ihtiyacını tamamen yerli ve milli imkanlarla karşılamak amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Bunların en başta geleni gemisavar füzemiz ATMACA. Şu anda ürettiğimiz bütün platformlara, fırkateynlerimize ve MİLGEM sınıfı korvetlerimize entegrasyonları yapılıyor. Bu entegrasyonla beraber bu alandaki dışa bağımlılığımız tamamen sona ermiş durumda. Bununla beraber en önemli denizaltılarımızın vurucu gücü torpidolar. AKYA ağır sınıf torpidomuz, bu konuda bütün dışa bağımlılığı ortadan kaldıran bir torpido." diye konuştu.

ROKETSAN'ın platformlara ek kabiliyetler de kazandırdığına işaret eden İkinci, AKATA sistemiyle denizaltılara ATMACA seyir füzesi atabilme kabiliyetinin entegre edildiğini bildirdi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

İkinci, sadece vurucu güç açısından değil, savunma açısından da bütünüyle dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak bir stratejiyle hareket ettiklerini dile getirerek, Milli Dikey Atım Lançer Sistemi'ne (MİDLAS) SİPER ve HİSAR füzelerinin entegrasyonunun gerçekleştirildiğini hatırlattı.

İkinci, gemilerin öz savunmasını yapmak için kritik önem arz eden yakın hava savunma füze sistemi LEVENT'in son durumuna ilişkin de şu bilgileri verdi: "LEVENT'in testleri ve denemeleri devam ediyor. Çok yakın zamanda platform entegrasyonunu yapacağız ve onunla beraber de inşallah devreye alacağız. Bununla beraber LEVENT'in çok büyük bir ihracat potansiyeli var. Şu anda ihracat konusunda bizim en çok gündemimizde olan konulardan bir tanesi. Özellikle Körfez Bölgesi'nde İran-İsrail savaşından sonra gerçekten hava savunma sistemlerine çok büyük bir rağbet var. Türkiye kendi ihtiyacını karşıladığı gibi, dost ve kardeş ülkelere de bu alanda ürün ihracatı yapmak konusunda faaliyetlerine devam ediyor. Biz de bu faaliyetler içinde bütün sektörle beraber başarılı ihracat rakamlarına ulaşmak için çaba gösteriyoruz. Deniz kuvvetlerimiz için yapılan bütün bu faaliyet sadece Türkiye'nin dışa bağımlılığını ortadan kaldırmıyor, aynı zamanda Türkiye ile beraber hareket eden ülkelere de bu alanda alternatif bir kaynak sunuyor. Bu kaynak bizim için hem ihracat potansiyeli açısından hem de deniz kuvvetleri arasındaki ilişkiler açısından çok önemli."

SİDA’LARA FÜZE ENTEGRE EDİYORUZ

Murat İkinci, Türk Deniz Kuvvetlerinin bölgenin en güçlü deniz kuvveti olduğunu belirterek, yapılan yeni modernizasyonlar ve yerli mühimmatlarla bu gücün stratejik ve lojistik olarak çok daha üst bir noktaya taşındığını ifade etti.

Silahlı insansız deniz araçları (SİDA) alanında yaşanan gelişmelere işaret eden İkinci, havadaki insansız araçlar gibi denizde de insansız araçların çok ciddi bir potansiyel yarattığını söyledi.

İkinci, "Silahlı insansız deniz araçlarına, CİRİT, SUNGUR, ÇAKIR, hatta L-UMTAS tanksavar füzelerimizi entegre ederek bu platformları güdümlü füze atabilecek bir noktaya taşıyoruz. Bu da aslında Türkiye'yi çok farklı bir noktaya taşıyacak. Çünkü SİDA'lar ve bunların güdümlü mermi atabilme yeteneği hepimiz açısından çok stratejik bir kabiliyet." dedi.

GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ DENİZALTILARA ODAKLANIYOR

ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında düzenlenen yarışmalara gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini, roket yarışması için 100'e yakın takımın başvuru yaptığını ve 16 takımın finale kaldığını belirterek, gençlerin heyecan ve motivasyonlarının çok yüksek olduğunu dile getirdi.

Temel gayelerinin gençleri gelecekte ROKETSAN'ın denizaltı, torpido ve seyir füzesi gibi teknolojilerine şimdiden ısındırmak ve bu alanda kendilerini yetiştirmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan İkinci, sözlerini şöyle tamamladı: "Mavi Vatan bu sene Gölcük'te yapıldı. Gölcük hem çok stratejik bir tersane hem de üssümüz. Bu anlamda bakıldığında Gölcük Tersanesi'nde böyle bir faaliyetin yapılması hem Deniz Kuvvetlerimiz hem de T3 Vakfı açısından gerçekten takdir edilecek bir çalışma. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz de elimizden geldiğince buna katkı göstermeye gayret ediyoruz. İnşallah çok daha güzel organizasyonlarda, TEKNOFEST'te genç kardeşlerimizle bir araya gelme fırsatı yakalarız."