KKTC’li vekil Öztürk’ten ‘federasyon’ isteyenlere tepki: KKTC, İsrail’in planlarına asla teslim olmayacak!

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

KKTC Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemin Öztürk, Kıbrıs’ta federasyon modelini savunanlara yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin İsrail ile geliştirdiği ilişkiler ve Kıbrıs’ın bölgesel güç mücadelesindeki stratejik konumuna işaret eden Öztürk, federasyon tartışmalarının bu gelişmelerden bağımsız değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

“KIBRIS, ORTA DOĞU VE DOĞU AKDENİZ İÇİN STRATEJİK BİR MERKEZ”

Kıbrıs’ın, Orta Doğu’yu ve Doğu Akdeniz’i kontrol etmek isteyen küresel ve bölgesel güçler açısından son derece önemli bir konumda bulunduğunu belirten Öztürk, özellikle Gazze’de yaşanan gelişmelerin ardından adanın stratejik değerinin daha da belirgin hale geldiğini savundu.

Kıbrıs’a yalnızca iki toplum arasındaki siyasi sorunlar üzerinden bakılmaması gerektiğini kaydeden Öztürk, adanın bölgesel hesapların merkezinde yer aldığını belirterek, “Artık Kıbrıs’a, bölgede yürütülen büyük planların ve stratejik hesapların penceresinden de bakarak geleceğimizi değerlendirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“FARKLILIKLARI ÇATIŞTIRMA OYUNUNA KARŞI DİKKATLİ OLMALIYIZ”

Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların karşı karşıya getirilmek istenebileceğini belirten Öztürk, toplumlar arasındaki gerilimin dış güçlerin bölgesel politikalarına hizmet edebileceği uyarısında bulundu.

Öztürk, “Kıbrıslı Rumlar bizim düşmanımız olamaz. Ancak çeşitli siyasi hesaplarla birbirimize düşman gibi gösterilmemiz ve karşı karşıya getirilmemiz istenebilir. Bu oyuna karşı her zamankinden daha dikkatli olmalıyız” dedi. Güney Kıbrıs’ın izlediği politikaları da eleştiren Öztürk, Rum yönetiminin dış aktörlerle geliştirdiği ilişkilerin Kıbrıs’ın geleceği açısından dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

“KKTC ASLA GİZLİ PAZARLIKLARA TESLİM OLMAYACAK”

KKTC’nin egemenliği ve siyasi geleceği konusunda taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayan Yasemin Öztürk, “Kıbrıs’ta federasyon isteyenlerin, bölgede yaşanan gelişmeleri ve Kıbrıs üzerinde yürütülen hesapları dikkatle değerlendirmesi gerekiyor. Bizim vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, asla İsrail’in ya da başka güçlerin planlarına ve gizli pazarlıklarına teslim olmayacaktır. KKTC’nin egemenliği, güvenliği ve geleceği bizim için vazgeçilmezdir” dedi.