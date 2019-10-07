0553 313 94 23

"Roket"li operasyonda 115 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Çanakkale'de narkotik köpeği "Roket"in de kullanıldığı operasyonda 15 kilo 65 gram kubar esrar ve 97 kök kenevir bulundu.

07 Ekim 2019 Pazartesi 15:00
"Roket"li operasyonda 115 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 115 kilo 65 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Akköprü köyü Arnavutdere mevkisinde kenevir ekilip kurumaya bırakıldığını belirledi.

Kimliği belirsiz kadını yakalamak için çalışma başlatıldı

Narkotik köpeği "Roket"in de kullanıldığı operasyonda, söz konusu bölgede 115 kilo 65 gram kubar esrar ve 97 kök kenevir bulundu.

Olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen K.U. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 15:00
  1. Çanakkale'nin Biga ilçesi
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. Roket
  4. kenevir
  5. kubar esrar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Sırtımızdan bıçaklandık" diyen terör örgütünden ABD'ye DAEŞ tehdidi
    1. "Sırtımızdan bıçaklandık" diyen terör..
    2. Bacak ağrısı için hangi bölüme..
    3. Şenol Güneş’ten Abdullah Avcı’nın..
    4. Köşeyen sıkışan teröristler çocuk..
    5. Azerbaycan'dan skandal karar!..
    6. Mahkemeden flaş Selahattin Demirtaş..
    7. 14 bin ÖSO askeri yola çıktı
    8. Kontrolden çıkan traktörüyle 15..
    9. "Roket"li operasyonda 115 kilo..
    10. Terör örgütü açıkladı: ABD, 'sizi..
    11. Terör örgütünde büyük panik! Sivil..
    12. Bursa'da uyuşturucu baskını!
    13. Karanlık Oda yine fitne peşinde! Bu..
    14. Trump'tan Suriye açıklaması
    15. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan..
    16. Barbie'nin üreticisi Mattel'den sapkın..
    17. 3 terörist daha öldürüldü
    18. Dehşete düşüren görüntü! Öldürüp..
    19. B12 vitamini nerelerde var? B12 içeren..
    20. AK Parti’li Yavuz arıcıların..
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken açıklamalar! 'Erdoğan’ın taktiği'
    Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken açıklamalar! 'Erdoğan’ın taktiği'
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!