"Roket"li operasyonda 115 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Çanakkale'de narkotik köpeği "Roket"in de kullanıldığı operasyonda 15 kilo 65 gram kubar esrar ve 97 kök kenevir bulundu.07 Ekim 2019 Pazartesi 15:00
Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 115 kilo 65 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Akköprü köyü Arnavutdere mevkisinde kenevir ekilip kurumaya bırakıldığını belirledi.
Kimliği belirsiz kadını yakalamak için çalışma başlatıldı
Narkotik köpeği "Roket"in de kullanıldığı operasyonda, söz konusu bölgede 115 kilo 65 gram kubar esrar ve 97 kök kenevir bulundu.
Olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen K.U. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
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