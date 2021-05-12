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Teknoloji Roketatar test atışında hedefi başarıyla vurdu!
Teknoloji

Roketatar test atışında hedefi başarıyla vurdu!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, BMC üretimi Vuran aracına entegre edilen 107 milimetre Çok Namlulu Roketatar ile ilgili müjdeyi verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 14:34:00 -

 Yeni Akit   Ankara 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, BMC üretimi Vuran aracına entegre edilen 107 milimetre Çok Namlulu Roketatarın (ÇNRA) test atışında hedefi başarıyla vurduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Demir, "Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı Vuran TSK'nın emrinde" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerini birleştirerek Mehmetçik'e sahada hızlı çözümler sunduğunu bildirdi.

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