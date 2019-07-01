Rokanın yararları nelerdir?
Tazecik rokaların tezgahları süslediği şu zamanlarda, bu güzelliği tüketmemek olmaz. Faydaları saymakla bitmeyen rokanın, birçok hastalığa çare olduğunu da biliyor muydunuz?01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:02
Balığın yanında, salatalarda ve soslarda damakları şenlendiren roka, sağlık açısından da oldukça faydalı bir bitkidir. Kansere karşı korumasının yanı sıra, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve harika bir antioksidan kaynağıdır.
- Bağışıklık sistemini koruyan roka, C vitamini deposudur. Düzenli tüketildiğinde etkisini mutlaka göreceksiniz.
- Çok miktarlarda dahi roka tüketmek, kemik ve diş gelişimine destek verir.
- Roka, göz sağlığına çok faydalıdır. İleride oluşabilecek herhangi bir göz problemini önler.
- Cildin sağlığını koruyan roka, adeta hyaluronik asit etkisi vererek, bebek gibi yumuşacık bir cilde sahip olmanızı sağlar. Kırışıklık ve cilt lekelerini ortadan kaldıran rokanın maskesini de cildinize püre halinde uygulayabilirsiniz.
- Juicing olarak tüketildiğinde sivilcelerin dışarı atılması, yok olmasını ve vücuttaki yağın yakılmasını sağlar.
- Demir bakımından da oldukça zengin olan roka, hem vücudu hem de saçları dinç tutar. Saç tellerinin kırıklarını onarırken, güçlü ve parlak olmasını sağlar.
- İdrar söktürücüdür. Sindirim sistemindeki mikropları kırarak, rahatlama meydana getirir. Vücuttaki bütün toksik maddeleri atar.
- Karaciğeri temizler ve yağların yakılmasını sağlar.
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