Rokanın yararları nelerdir?

Balığın yanında, salatalarda ve soslarda damakları şenlendiren roka, sağlık açısından da oldukça faydalı bir bitkidir. Kansere karşı korumasının yanı sıra, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve harika bir antioksidan kaynağıdır.

- Bağışıklık sistemini koruyan roka, C vitamini deposudur. Düzenli tüketildiğinde etkisini mutlaka göreceksiniz.

- Çok miktarlarda dahi roka tüketmek, kemik ve diş gelişimine destek verir.

- Roka, göz sağlığına çok faydalıdır. İleride oluşabilecek herhangi bir göz problemini önler.

- Cildin sağlığını koruyan roka, adeta hyaluronik asit etkisi vererek, bebek gibi yumuşacık bir cilde sahip olmanızı sağlar. Kırışıklık ve cilt lekelerini ortadan kaldıran rokanın maskesini de cildinize püre halinde uygulayabilirsiniz.

- Juicing olarak tüketildiğinde sivilcelerin dışarı atılması, yok olmasını ve vücuttaki yağın yakılmasını sağlar.

- Demir bakımından da oldukça zengin olan roka, hem vücudu hem de saçları dinç tutar. Saç tellerinin kırıklarını onarırken, güçlü ve parlak olmasını sağlar.

- İdrar söktürücüdür. Sindirim sistemindeki mikropları kırarak, rahatlama meydana getirir. Vücuttaki bütün toksik maddeleri atar.

- Karaciğeri temizler ve yağların yakılmasını sağlar.