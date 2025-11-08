Rojin Kabaiş dosyası derinleşiyor! Şifreli telefon İspanya’da incelenecek!

Kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü kıyısında ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in gizemli ölümüyle ilgili soruşturma yeni bir aşamaya geçti. Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, genç kızın telefonunun şifresinin çözülmesi için İspanya’daki kriminal laboratuvara gönderildiğini açıkladı. Telefonun açılmasıyla olayın aydınlanmasında kritik verilere ulaşılması bekleniyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te ortadan kaybolmuş, 19 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunmuştu.

ROJİN’İN TELEFONU İSPANYA’YA GÖNDERİLDİ

Olayın ardından yürütülen soruşturma, Adli Tıp raporundaki yeni bulgularla yeniden hız kazandı.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, dosyayla ilgili yaptığı son açıklamada şunları söyledi:

“Rojin’in kaybolmadan önceki 24 Eylül öncesine ait bazı verileri Google hesabı üzerinden temin ettik. Ancak 24-27 Eylül arasındaki telefon kayıtları olayın aydınlatılması açısından kritik önemde. Telefonun modeli nedeniyle veriye erişilemedi. Şifre çözümü için cihaz, iki görevli eşliğinde İspanya’daki kriminal birime gönderilecek.”

Savcı Kara, “Sonuçlar geldiğinde davayı doğru şekilde sonuçlandırmaya bir adım daha yaklaşacağız” ifadelerini kullandı.

ADLİ TIP: İKİ FARKLI DNA TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp raporunda, genç kızın bedeninde cinsel saldırı, zehirlenme veya darp bulgusu olmadığı, ancak iki farklı erkek DNA’sına rastlandığı belirtildi.

Başsavcı Kara, bu DNA’ların Rojin’in bedeni taşınırken bulaşmış olma ihtimalinin değerlendirildiğini söyledi.

Araştırmaların devam ettiğini vurgulayan Kara, “DNA eşleşmeleri tamamlanmadan dosyayı kapatmamız mümkün değil” dedi.

AİLE TEHDİT MESAJLARI ALIYOR

Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş, adalet arayışını sürdürürken tehdit mesajları aldığını açıkladı.

Acılı baba, “Kızımın ölümünü aydınlatmak istiyorum, ama tehditlerle susturulmak isteniyoruz” diyerek yetkililere seslendi.