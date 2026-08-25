Rohingya Soykırı’nda hayatını kaybedenler anılıyor

Yayımlanan görsel paylaşımla birlikte, 25 Ağustos 2017'de Myanmar'ın Arakan eyaletinde başlayan ve yüz binlerce Arakanlı Müslümanın evlerini terk etmesine yol açan katliamlar bir kez daha dünya kamuoyuna hatırlatıldı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Bugün, tam 9 yıl önce, dünyanın en büyük soykırım ve insanlık trajedilerinden biri Arakan’da yaşandı. 25 Ağustos 2017’de Myanmar ordusu ve güvenlik güçlerinin Rohingya Müslümanlarına yönelik başlattığı saldırılar sonucunda 25.000’den fazla Rohingya hayatını kaybetti, 800.000’den fazla kişi evlerini ve topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Yüzlerce köy yakılıp yok edildi ve milyonlarca Rohingya Müslümanının hayatı derinden etkilendi. Bugün, hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyor adalet, güvenli dönüş ve kalıcı barış için dua ediyoruz. Unutmadık, unutmayacağız.”