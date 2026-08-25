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Sağlık
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Bilim dünyası şokta: Kocasının kokusuyla teşhisi koydu!

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Bilim dünyası şokta: Kocasının kokusuyla teşhisi koydu!

Teşhisi en zor hastalıklardan olan Parkinson hastalığının ABD'li Joy Milne'in tarafından ilginç şekilde teşhis edilmesi tıp dünyasında gündem oldu.

#1
Foto - Bilim dünyası şokta: Kocasının kokusuyla teşhisi koydu!

EŞİNİN DEĞİŞEN KOKUSUNU FARK ETTİ Joy Milne, eşi Les’in kokusunun değiştiğini fark etmesi ile sır perdesinin aralandığını söyledi. Evlilikleri boyunca eşinin alışık olduğu kokunun yıllar içinde değiştiğini fark eden Milne, tanıdık kokunun yerini ağır ve farklı bir kokunun aldığını belirtti.

#2
Foto - Bilim dünyası şokta: Kocasının kokusuyla teşhisi koydu!

PARKİNSON TEŞHİSİ KONULUNCA HAREKETE GEÇTİ Yıllar içinde kocası Les’e Parkinson teşhisi konulmasının ardından Milnei, yıllar içinde fark ettiği koku değişimi ile hastalığı arasında bir bağlantı olup olmadığını düşünmeye başladı.

#3
Foto - Bilim dünyası şokta: Kocasının kokusuyla teşhisi koydu!

Parkinson tanısının ardından çift, hastalıkla mücadele için bir destek grubuna katılmaya kararı verdi. Joy Milne eşiyle katıldığı destek grubunun ilk gününde, odaya girer girmez eşi Les’in kokusunun yerine geçen ağır kokuyu diğer Parkinson hastalarında da aldığını aktardı.

#4
Foto - Bilim dünyası şokta: Kocasının kokusuyla teşhisi koydu!

Joy’da “hiperozmi” adı verilen kokulara karşı olağanüstü hassasiyet vardı. Milne, diğer Parkinson hastalarından aldığı kokuyu açıklamak için çözüm aramaya başladı.

#5
Foto - Bilim dünyası şokta: Kocasının kokusuyla teşhisi koydu!

BİLİM İNSANLARI ÇALIŞMA BAŞLATTI Edinburgh Üniversitesinden nörobilimci Tilo Kunath, Joy Milne’nin açıklamalarından etkilendi ve doktorlar Milne’yi test etti.

#6
Foto - Bilim dünyası şokta: Kocasının kokusuyla teşhisi koydu!

Parkinson hastaları ve sağlıklı kişilerin tişörtleri Joy Milne’ye koklatarak hangisinin hastalara ait olduğunu bulması istendi.

#7
Foto - Bilim dünyası şokta: Kocasının kokusuyla teşhisi koydu!

DENEY İLE PARKİNSON HASTALARINI BULDU Deney sonucunda Joy hastalara ait olan tişörtlerin tamamın doğru bildi. Milne bir sağlıklı kişinin tişörtünün de Parkinson hastası olduğunu söyledi. Ancak dokuz ay sonra da sağlıklı sanılan kişiye de Parkinson tanısı konuldu.

#8
Foto - Bilim dünyası şokta: Kocasının kokusuyla teşhisi koydu!

Yaşananlar sonrasında ise bilim insanları, "Joy gerçekten Parkinson’u koklayabiliyorsa, hastalığın insan derisinde ölçülebilir bir kimyasal izi olabilir mi?" sorusu üzerine tartışmaya başladı.

#9
Foto - Bilim dünyası şokta: Kocasının kokusuyla teşhisi koydu!

CİLT KOKUSU VE PARKİNSON BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR Araştırmacılar insan derisinin ürettiği yağlı madde sebum üzerine yoğunlaşarak cilt kokusu ve Parkinson arasındaki ilişkiyi araştırdı.

#10
Foto - Bilim dünyası şokta: Kocasının kokusuyla teşhisi koydu!

Yapılan araştırmalarda, Parkinson hastalıklarının sebumunda bazı kimyasal bileşenlerin sağlıklı kişilerden farklı seviyelerde olduğunu ortaya çıkardı.

#11
Foto - Bilim dünyası şokta: Kocasının kokusuyla teşhisi koydu!

2022 yılında da Manchester Üniversitesi ekibi, deri sürüntülerini inceledi. 2025 yılında da koku- Parkinson ilişkisini güçlendiren veri tabanı oluşturuldu.

#12
Foto - Bilim dünyası şokta: Kocasının kokusuyla teşhisi koydu!

Yapılan çalışmalara göre, REM uykusu davranış bozukluğuna sahip kişilerde, Parkinson belirtileri ortaya çıkmadan önce kişinin derisindeki sebumda bazı kimyasalların değişebileceği ortaya konuldu. Bazı vakalarda bu değişimin Parkinson belirtilerinden yaklaşık 7 yıl kadar önce başladığı da tespit edildi./ kaynak: yasemin

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