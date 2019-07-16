Rögara düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Mardin’in Kızıltepe ilçesinde rögara düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde rögara düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan buğday pazarı arkasındaki rögarda havlama sesini duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu hayvan, düştüğü yerden çıkarıldı. Yaklaşık 5 metrelik yerden rögardan çıkarılan köpek, temizlenip beslendikten sonra bırakıldı.

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