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Rodrigues’ten eski kulübü Galatasaray’a flaş sözler!

Garry Rodrigues, Fenerbahçe'nin kendisini transfer etme konusunda istekli davrandığını söyleyerek eski kulübü Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu.

16 Temmuz 2019 Salı 12:42
Rodrigues’ten eski kulübü Galatasaray’a flaş sözler!

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Garry Rodrigues, Hollanda basınına verdiği röportajda sarı lacivertlilere transfer sürecinden bahsetti.

Rodrigues, Galatasaray'da iyi bir dönem geçirdiğini ancak Fenerbahçe'nin kendisini transfer etme konusunda istekli davrandığını söyledi.

Voetbal Internacional'e konuşan Rodrigues'in sözleri şu şekilde:

"Galatasaray ile iyi zamanlar geçirdim ve kulüple taraftarlara çok saygı duydum ama Fenerbahçe bana sahip olmak istediğini gösterdi. 2 yıllığına kiraladılar ve ben de Avrupa'ya dönmek istedim. Fenerbahçe'de insanların transferim için mutlu olduklarını gördüm. Şehrin geri kalanının ne düşündüğünü bilmiyorum. Henüz sokağa çıkamadım, sağlık testleri ve eğitimlerle meşguldüm. Geçen yılın Fenerbahçe için felaket geçtiğini biliyorum. Elbette Fenerbahçe gibi kaliteli bir kulüpte böyle bir şeyin tekrarına izin verilmez.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 12:42
  1. Fenerbahçe
  2. Garry Rodrigues
  3. Hollanda
  4. Galatasaray

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