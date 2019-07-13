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Rodrigues: “Şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım”

Fenerbahçe’nin Al Ittihad takımından 2 yıllığına kiraladığı Rodriues, “Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için gurur duyuyorum.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:53
Rodrigues: “Şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım”

Fenerbahçe’nin Al Ittihad takımından 2 yıllığına kiraladığı Rodriues, “Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için gurur duyuyorum. Şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.


Fenerbahçe Kulübü’nün, Al Ittihad takımından satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli camiada şampiyonluk yaşamak istediğini belirten Rodrigues, “Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için gurur duyuyorum. Fenerbahçe’de olduğum için çok mutluyum, çok özel hislere sahibim. Burada şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım” diye konuştu.



“Fenerbahçe amacı her zaman şampiyon olmaktır”


Tek amacının şampiyon olmak olduğunu belirten Yeşil Burun Adaları asıllı kanat oyuncusu, “Taraftarının desteği her oyuncuyu mutlu eder. Bu sevgiyi karşılıksız bırakmayıp elimden geleni yapacağım. Fenerbahçe gibi büyük takımların amacı her zaman şampiyon olmaktır. Şampiyonların amacı şampiyon olmaktır. Benim amacım da bu. Bu amaç doğrultusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:53
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