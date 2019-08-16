Rodallega'dan Falcao açıklaması: Beni aradı...

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'ı 2-0 yenen Denizlispor'un golcüsü Hugo Rodallega, Falcao transferiyle ilgili konuştu.

Rdamel Falcao'nun Türkiye ile ilgili görüşlerini sormak için kendisini aradığını söyleyen Rodallega; "Falcao ile konuştum çünkü çok iyi arkadaşız. Bana Türkiye'yi sordu. Ben de ona buradaki yaşantımı anlattım. Gelirse kısa sürede adapte olur. Türkiye'ye bir Kolombiyalı futbolcunun daha gelmesini isterim, bunu Falcao'ya da söyledim. Gelip gelmeyeceğini bilemem , baskı da yapamam. Çünkü bir ailesi var, onlarla konuşup karar verecektir. Gelirse çok önemli bir transfer olur" diye konuştu.

"Maça çok iyi çalıştık"

Galatasaray galibiyetini de değerlendiren deneyimli golcü; "Hafta boyunca Galatasaray'ın ne kadar büyük olduğunu, ne kadar pas yaptığını bilerek idmanlarda çok iyi hazırlandık. Golleri bulduk, şanslıydık, güzel goller oldu. İyi ki böyle bitti ve kazandık." sözlerini kullandı.