Robotik kodlama öğrencilerine ‘İlham verici takım ödülü’ Kütahya’nın Simav ilçesindeki Osmanbey ortaokulu robotik takımının, Bursa’da yapılan Uluslar arası Frst Lego League yarışmasının ilham verici ödülünü aldığı bildirildi.

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Osmanbey ortaokulu robotik takımının, Bursa’da yapılan Uluslar arası Frst Lego League yarışmasının ilham verici ödülünü aldığı bildirildi.

Osmanbey ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Bilal Sarıkaya veFen ve Teknoloji Öğretmeni Resul Yusuf Yeşilyurt tarafından hazırlanan robotik takımında 7 öğrenci bulunuyor.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Bursa’daki Uluslar arasıFrst Lego League yarışmasına katılan öğrencileri geleceğin bilim kahramanı olarak gördüklerini belirtti. Şirikçi, “Robotik ile kodlamayı birleştirerek mükemmel sonuçlar çıkaran öğrencilerimizi, programlamada emeği geçen eğitimcilerimizi ve idarecilerimizi tebrik ediyorum. Robotik kodlama takımındaki öğrencilerimizin, gelecek yıllarda Uluslar arası başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum” dedi.

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