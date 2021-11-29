Robot üreticisi 200 bin dolara gönüllü arıyor!

ABD'li teknoloji şirketi Promobot, son nesil insansı robotlarına yeni bir çehre bulmak için kolları sıvadı. Üstelik yüzünün kullanım hakkını sonsuza kadar firmaya devredecek olan gönüllü, 200 bin dolarlık ödülün de sahibi olacak. Şimdiden 43 ülkeye satışları başlayan insansı robotlar, yöneticiler, danışmanlar ve otel görevlilerinin yerine çalışması için üretildi.

Promobot, 2023'e kadar hayata geçirilmesi planlanan proje kapsamında bu robotlarda kullanılacak kibar ve arkadaş canlısı bir yüz arıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre başvurularda herhangi bir yaş ve cinsiyet kısıtlaması da bulunmuyor. Diğer yandan firmanın bilgisayarda oluşturulmuş bir yüz yerine neden gerçek bir yüz arayışına girmeyi tercih ettiği ise merak konusu..

ABD'de robot üretim firmalarının birisine yüz haklarını satın almak için para teklif etmesi ilk kez görülen bir durum değil. 2019'da da isimsiz bir robot şirketi, yüzünü kullanmak istediği bir gönüllüye 133 bin 425 bin dolar ödül teklif etmişti..