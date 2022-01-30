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Dünya Robot balina köpekbalığı tanıtıldı
Dünya

Robot balina köpekbalığı tanıtıldı

Çin robot balina köpekbalığını tanıttı!

Yeniakit Publisher
2022-01-30 11:32:00 - 2022-01-30 11:35:13
Robot balina köpekbalığı tanıtıldı

Çin’de bulunan bir akvaryumda robot balina köpekbalığı sergilendi.

Çin robot balina köpekbalığını tanıttı

Çin’in doğusundaki Şanghay'da bulunan bir akvaryumda 4.7 metre uzunluğundaki 350 kilogramlık biyonik robot balina köpekbalığı sergilendi. Shenyang Aerospace Xinguang Grup ile bir ekip tarafından geliştirilen balina köpekbalığı gerçek bir köpekbalığı gibi hareket edebiliyor, yüzebiliyor ve dalabiliyor. Sualtı Teknolojisi Laboratuvarı’ndan Fang Xuelin, “Her zamanki sualtı robotlarının aksine, robot köpekbalığımızda gerçek bir köpekbalığı gibi hareket edebilmesi için biyonik teknolojisi kullanılıyor” dedi. Robot balina köpekbalığını görmek için akvaryuma ziyarette bulunan bir kişi, “Fikri beğendim, deniz hayvanlarıyla uyumlu bir şekilde yaşamamızı sağlıyor” ifadelerine yer verdi.

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