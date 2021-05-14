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Spor Roberto Mancini'den Türkiye uyarısı: Bunu yaparsak üzülürüz
Spor

Roberto Mancini'den Türkiye uyarısı: Bunu yaparsak üzülürüz

EURO 2020'de Türkiye ile karşılaşacak olan İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini'den önemli açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 15:39:00 -
Roberto Mancini'den Türkiye uyarısı: Bunu yaparsak üzülürüz

İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, EURO 2020'de aynı grupta yer aldıkları A Milli Takım'a övgüde bulundu.

A Milli Takım ile EURO 2020'de aynı grupta yer alan İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini, ülkesinin basınına konuştu.

Verratti'nin sakatlığı hakkında bilgi veren Mancini, "Verratti'nin sakatlığı basit bir sakatlık değil ama ben umutluyum. Onunla konuştum, 1 ay daha var, ne olacağını göreceğiz" dedi.

Hafife alırsak üzülürüz

EURO 2020'de hedeflerinin şampiyonluk olduğuna da vurgu yapan Mancini, "Gruptaki maçlarımız kolay olmayacak. Türkiye'yi küçümsersek, hafife alırsak çok üzülürüz. Kupa için Fransa, İngiltere ve Belçika'yı favoriler olarak görüyorum ama biz de şampiyon olmak istiyoruz" şeklinde konuştu..

Daha önce de uyardı

Mancini, daha önce yaptığı açıklamalarda "Türk futbolunu ve sahip oldukları ruhu iyi biliyorum. EURO 2020'deki grubumuzun kolay olmadığını söylediğimde Türkiye, İsviçre ve Galler ile yapacağımız karşılaşmaların zor olacağını kastetmiştim. Türkler; Fransa, Belçika, Almanya veya Hollanda gibi üst düzey takımlar olmayabilirler ama yine de bize birçok sorun çıkartacaklardır" ifadelerini kullanmıştı.

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