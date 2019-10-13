Roberto Mancini rekor yolunda İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, milli takım rekorunu yakalama peşinde. Mancini, 1938-39 sezonunda Vittorio Pozio'ya ait olan 9 maç aralıksız kazanma rekorunu yakalamak istiyor.

Son olarak Yunanistan'ı 2-0 yenerek J Grubu'nda çıkmayı garantileyen İtalya'nın oynayacağı üç maç daha var. İtalya'da Mancini, Liechtenstein karşısında 3 puan alırsa Pozio'nun rekoruna ortak olacak. 54 yaşındaki teknik adam 2013-14 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırmıştı.

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