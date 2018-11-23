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Robert Prosinecki ameliyat edildi

Bağırsağındaki rahatsızlık nedeniyle operasyon geçiren Bosna Hersek Milli Takım Teknik Direktörü Robert Prosinecki'nin durumunun stabil olduğu bildirildi

23 Kasım 2018 Cuma 19:22
Robert Prosinecki ameliyat edildi

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, karın ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi.

Bosna Hersek Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Hırvat teknik adamın Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi'nde ince bağırsağındaki sorun nedeniyle ameliyat edildiği belirtildi.

Prosinecki'nin durumunun stabil olduğu ve bir süre hastanenin yoğun bakım bölümünde müşahede altında tutulacağı ifade edildi.

Federasyon Sözcüsü Slavica Pecikoza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Prosinecki'nin karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını aktararak, "Birkaç gündür kendini iyi hissetmediğini söylüyordu. Bunun yorgunluktan olduğunu düşünüyordu ama sağlık durumu kötüleşince hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.

2018 başında Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen Prosinecki, daha önce Kayserispor, Azerbaycan ve Kızılyıldız'ın da teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 19:22
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