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Aktüel Rize'ye deniz üssü mü kuruluyor? AK Parti il başkanı tarih verdi
Aktüel

Rize'ye deniz üssü mü kuruluyor? AK Parti il başkanı tarih verdi

Yeniakit Publisher
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Rize'ye deniz üssü mü kuruluyor? AK Parti il başkanı tarih verdi

AK Parti Rize İl Başkanı Katmer, Deniz Kuvvetleri üssünün büyük bölümünün Rize'ye kurulacağını, ilk etapta 5 bin askerin eğitim için geleceğini söyledi.

AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Doğu Karadeniz'de kuracağı üssün büyük bölümünün Rize'de olacağını söyledi. Ardeşen Muhtarlar Derneği'ni ziyaret eden Katmer, "Rize'mizi çok mutlu edebilecek bir gelişmeye imza attık. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız Karadeniz'e bir üs kuruyor. Bu üssün de büyük bir bölümünü Rize'ye kuruyoruz" dedi.

Kararın nasıl alındığını da anlatan il başkanı, "Geçen Kuzey Saha Komutanımız Koramiral'in Rize ziyaretinde bu imzalar atıldı, kararlar verildi. İşte bu Ankara ziyaretimizde de son konuşmayı Cumhurbaşkanımızla yapmış olacağız" ifadesini kullandı.

Katmer'e göre ilk etapta 5 bin asker, 500 lojman talebi

Katmer, planlamada lojistiğe belli gemilerin bağlanmasının, havaalanının bir kenarına hücumbotların bağlanmasının ve denizaltı ile insansız denizaltı gemilerinin yapılması için tersane kurulması kararının bulunduğunu anlattı. İl başkanı, ilk etapta 5 bin askerin eğitim için Rize'ye gelmesinden ve 500 adet lojman talebinden söz etti.

Rize'nin tercih gerekçesini iklim şartlarına bağlayan Katmer, Bahriye olarak belirlenen askeri birlikte İskenderun'daki çok sıcak hava şartları nedeniyle vefatlar yaşandığını öne sürdü. Katmer'e göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, birliğin iklim şartlarının en uygun olduğu bölge olan Karadeniz'e alınması gerektiğini rapor etti.

Rize Limanı'nın süresi 2027 Ağustos'ta doluyor

Katmer, boşalacak Rize Limanı ile arkasındaki 250 dönüm dolgu alanının Deniz Kuvvetleri için "çok istenilen bir alan" olduğunu belirtti. İl başkanı, "2027'nin Ağustos ayında Rize Limanı süresi doluyor, boşaltılıyor" dedi.

Ovit Tüneli'ni ve havaalanını "çok büyük" birer yatırım olarak nitelendiren Katmer, kısa vadede en iyi yatırımın ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Rize'ye yönelik bu planlaması olduğunu savundu. Katmer'e göre planlamanın Rize'de olmasının en büyük etkeni iklim şartları, ikincisi ise askeri birliğin hızla taşınabilmesine imkân veren lojistik altyapı; bunun en büyüğü de liman.

İl başkanı takvimi de verdi: "2027-2028'in sonlarına doğru bu saydığımız bütün yatırımlar Rize'ye gelmiş olacak."

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