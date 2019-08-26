0553 313 94 23

Rizespor’dan El Kabir’in tesislerde unutulduğu haberine yalanlama

Çaykur Rizespor’un dün evinde oynadığı Demir Gurup Sivasspor maçına ilişkin çıkan ‘El Kabir tesiste unutuldu’ şeklindeki haberler hakkında Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, bir açıklama yaparak haberin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:24
Rizespor’dan El Kabir’in tesislerde unutulduğu haberine yalanlama

Çaykur Rizespor’un dün evinde oynadığı Demir Gurup Sivasspor maçına ilişkin çıkan ‘El Kabir tesiste unutuldu’ şeklindeki haberler hakkında Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, bir açıklama yaparak haberin gerçeği yansıtmadığını söyledi.


Yaptığı açıklamada El Kabir’in sakatlanmasından dolayı ligin ilk 2 haftasında aldıkları 6 puanın sevincinin eksik kaldığı dile getiren Bakır, “Çaykur Rizesporumuz’un ligin ilk 2 haftasında topladığı 6 puanın önemi büyük. Lige bu şekilde başlamak bizim ve takımımız adına mutluluk verici. Ama aldığımız galibiyetlerin buruk sevincini yaşıyoruz. El Kabir’in durumu bizleri çok üzdü. Tam hazır olmadan 2’de 2 yapmak çok değerli. Takımımıza çok önemli takviyeler yaptık fakat hala eksik noktalarımız var. Transferde olmazsa olmazımız en doğru tercihi bulabilmek. Rizespor’da oynamak isteyen, sadece para kazanmak amacında olmayan, duruşuyla takımına katkı sağlayacak isimleri kadromuza katmaya devam edeceğiz. El Kabir’e çok üzüldük. Galibiyet sevincimiz eksik kaldı. Takımımız için çok önemli bir oyuncu. Hem teknik özellikleri hem de savaşçı ruhu bizim için çok katkı sağlayıcı. Kabir maalesef şanssız bir sakatlık geçirdi. Uzun bir süre aramızda olamayacak” dedi.


Futbolcunun tesislerde unutulması gibi bir şeyin söz konusu olamayacağını, El Kabir’in maç öncesi tedavisinin uzun süreceğinin anlaşılması üzerine takım otobüsünün hareket ettiğini dile getiren Bakır yaşanan olayı, “Üzüldüğümüz başka bir nokta ise sakatlandığı gün asılsız haberlerin çıkmış olması. Rizespor tesisleri ile stadyum arası 5 dakika sürmüyor. Futbolcu unutuldu diye bir şey olmaz. Futbolcunun maç öncesi tedavisi vardı. Tedavi uzayacağı anlaşılınca takım gecikmesin diye stadyuma hareket etti ve bir yöneticimiz tesislerde kalarak El Kabir’in stadyuma gidişine yardımcı oldu. Basında son zamanlarda duyumlar üzerinden yapılan haber sayılarındaki artış düşündürücü boyutlarda” ifadeleriyle anlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beylikdüzü'nde otomobil 3 katlı evin bahçesine uçtu
    1. Beylikdüzü'nde otomobil 3 katlı evin..
    2. Beton ve büz fabrikasında boru ve baca..
    3. Öğrenci evi projesi Univa’dan yeni..
    4. Azerbaycanlı papazlar, müftü vekilini..
    5. Brezilya Amazonlar'daki yangınlara..
    6. Hilmi Güler’in tarım projesi büyüyor
    7. Bodrum Lezzet Günleri’nde lezzet..
    8. Memur Sen Aydın Şube Başkanı Aygül;..
    9. Napoli’deki cezaevinden 100 yıl sonra..
    10. Fen Bilimleri Öğretmenleri ESOGÜ’de..
    11. Memurlar zam için meydana indi
    12. Memur-Sen’den “toplu sözleşme”..
    13. Beşiktaş’tan bir sessiz harekat daha!
    14. Gürcistan, Abhazya ve Güney Osetya'yla..
    15. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    16. Çeltik üreticileri hasat öncesi taban..
    17. Türkiye’nin Avrasya’ya girişi hızlanacak
    18. Yeni bir branş yeni bir heyecan
    19. Günün ilk yarısında en çok değer..
    20. Denizli'de korkutan orman yangını
    21. Almanya’da yaşayan yabancılar arasında..
    22. Meteorolojiden yarın için sağanak..
    23. Belçika’da 2018 yılında 52 ton kokain..
    24. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    25. Günün ilk yarısında en çok değer..
    26. Lavrov: “Rus hava kuvvetleri ve Suriye..
    27. Trafik ekipleri sürücülere alkol..
    28. Memur-Senden “Emeğe Saygı, Adalete..
    29. Günün ilk yarısında endekslerin..
    30. Plajı olmayan şehrin sporcuları Plaj..
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı