Rizespor ile Kayserispor 20. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşı karşıya gelecek. 2 takım, lig tarihinde 20. kez birbirine üstünlük kurmaya çalışacak.

Süper Lig tarihinde geride kalan 19 müsabakada 4 kez Çaykur Rizespor, 8 kez de İstikbal Mobilya Kayserispor kazandı. 7 maç ise berabere bitti. Çaykur Rizespor 16 gol atarken İstikbal Mobilya Kayserispor ise 24 gol attı. İki takım arasında Rize’de oynanan 9 maçta 3 kez ev sahibi ekip, 2 kez deplasman takımı kazanırken 4 maç da berabere bitti. Çaykur Rizespor ile Kayserispor arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:

2018/2019 İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor 2-2

2016/2017 Ç.Rizespor-İ.M.Kayserispor 2-4

2016/2017 İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor 2-1

2015/2016 Ç.Rizespor-İ.M.Kayserispor 0-0

2015/2016 İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor 0-0

2013/2014 İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor 0-2

2013/2014 Ç.Rizespor-İ.M.Kayserispor 0-2

2007/2008 İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor 3-0

2007/2008 Ç.Rizespor-İ.M.Kayserispor 0-0

2006/2007 İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor 1-0

2006/2007 Ç.Rizespor-İ.M.Kayserispor 2-1

2005/2006 Ç.Rizespor-İ.M.Kayserispor 0-0

2005/2006 İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor 3-1

2004/2005 İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor 2-1

2004/2005 Ç.Rizespor-İ.M.Kayserispor 2-1

1985/1986 İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor 1-1

1985/1986 Ç.Rizespor-İ.M.Kayserispor 1-0

1979/1980 İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor 1-0

1979/1980 Ç.Rizespor-İ.M.Kayserispor 1-1

İki takım arasındaki mücadele 10 Mart 2019 Pazar günü oynanacak. Halis Özkahya’nın yöneteceği Çaykur Didi Stadı’ndaki maç saat 16:00’da başlayacak. İki ekip, bugüne kadar Süper Lig’de 19 kez karşı karşıya geldi.