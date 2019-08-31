Rizespor ile Beşiktaş yenişemedi Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Çaykur Rizespor yenilmezliğini sürdürdü.

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor 37. dakikada Oğulcan Çağlayan ile öne geçti. Beşiktaş'ın eşitlik sayısını 53. dakikada Domagoj Vida kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 4'e çıkardı. Yenilmezliğini sürdüren Çaykur Rizespor ise 7 puana yükseldi. Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gazişehir ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise Göztepe'yi konuk edecek.

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