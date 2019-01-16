Rizespor aradığı forveti Yunanistan'da buldu! Giorgos Giakoumakis...

Yeniakit.com.tr - Transfer çalışmalarına hız veren Rizespor'dan sürpriz bir hamle geldi. Rizespor kurmayları Yunanistan takımlarından AEK'da forma giyen Georgios Giakoumakis ve Vassilis Lambropoulos için harekete geçti.

Forvet hattında top koşturan 24 yaşındaki Giorgos Giakoumakis için ve stoper mevkisinde oynayan 28 yaşındaki Vassilis Lambropoulos AEK'a kulübünün kapısını çalacağı iddia edildi. Rizespor yönetiminin oyuncular için 400 bin Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

Kaynak:Yeniakit.com.tr