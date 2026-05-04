Erdoğan'ın korumaları korudu: İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür yağdı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in arıza yapan uçağı, gece boyunca Türk teknisyenler tarafından tamir edildi. Sanchez'in güvenliği ise, Türkiye Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi tarafından sağlandı.

İSPANYOLLAR TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR ETTİ

İspanya Başbakanı Petro Sanches, Ankara’da lüks bir otelde misafir edilirken, uçağı da Türk teknisyenler tarafından tamir edildi. Bu süre boyunca İspanyol Başbakana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı koruma ekipleri tahsis edildi. İspanya Başbakanı Sanches, uçağının tamir edilmesinin ardından Ermenistan’a doğru yola çıktı. Sosyal medyada, İsrail’in hedef alarak uçağını sabote ettiği İspanya Başbakanı’na Türkiye’nin koruma ve teknik destek sağlayarak dostluğunu göstermesinden övgüyle bahsedildi. Binlerce İspanyol sosyal medya kullanıcısı da Sanches’e gösterilen yakın ilgi ve koruma için Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.