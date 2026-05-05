Birer birer inecekler: Özel jetlerin yeni rotası İstanbul Havalimanı

ÖZEL HAVACILIĞA STRATEJİK YATIRIM: Söz konusu terminalin sıradan bir tesis değil; İstanbul Havalimanı’nı özel havacılıkta da küresel bir merkeze dönüştürecek stratejik bir yatırım olduğunu söyleyen Uraloğlu, “Havalimanımızın küresel bağlantı gücünü özel havacılık segmentinde önemli ölçüde artıracaktır.” dedi. Uraloğlu, “Terminalimiz, İstanbul’a özgü bir mimari yaklaşımla, şehrimizin sembollerinden biri olan nazende çiçeğinden ilham alınarak doğal taş, ahşap ve özel üretim yüzeylerle tasarlandı. Süitlerde özel oturma ve dinlenme alanları, yemek bölümleri, kişisel bakım imkânları, premium bekleme salonları ve hızlı pasaport-güvenlik geçiş noktaları yer alıyor. Özetle sıradan bir geçiş noktası olmanın ötesinde, özel üyeler kulübü atmosferiyle, uçuş öncesi ve sonrası kesintisiz bir yolculuk deneyimi sunacak hem özel jet yolcuları hem de ticari uçuşlarda konfor arayan yolcularımız rezervasyon yaparak bu üst düzey hizmetten yararlanabilecektir.” açıklamasında bulundu. Uraloğlu, küresel havacılıkta zorlukların yaşandığı, belirsizliklerin arttığı bir dönemde bu yatırımın Türkiye’nin “güvenli liman” konumunu da bir kez daha tüm dünyaya ilan ettiğini söyleyen Uraloğlu, “Pandemi, çatışmalar ve jeopolitik risklere rağmen ülkemize duyulan güvenin somut bir göstergesidir. Aslında tüm bu başarılar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen ‘Türkiye Yüzyılı” vizyonunun eseridir. Atıl arazileri küresel havacılık merkezlerine dönüştüren irade, bugün özel havacılıkta da yeni ufuklar açmaktadır. İstanbul Havalimanı, genel havacılıkta da dünyanın parlayan yıldızı olmaya devam edecektir.”