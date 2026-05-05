Birer birer inecekler: Özel jetlerin yeni rotası İstanbul Havalimanı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, JETEX-İGA Genel Havacılık Terminal Binası’nın açılış töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, “Bu eser; İstanbul’u özel jet trafiğinde de dünyanın önde gelen merkezlerinden biri haline getirecektir” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, JETEX-İGA Genel Havacılık Terminal Binası’nın açılış töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’mızda Türk havacılığının vizyonuna yepyeni ve çok anlamlı bir halka daha eklemenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Uraloğlu, “Bu stratejik yatırımla ülkemizin küresel havacılık ekosistemindeki lider konumunu özel havacılık alanında da taçlandırıyoruz.” dedi.

“HAVALİMANLARI, ADETA ÇAĞDAŞ DÜNYANIN KALBİ GİBİ İŞLEMEKTEDİR” Konuşmasında ulaşımın yalnızca bir noktadan diğerine hareket etmek değil; zamanı en verimli şekilde kullanmak, ekonomiyi hızlandırmak, kültürel bağları güçlendirmek ve kalkınmayı yaygınlaştırmak anlamına da geldiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Modern toplumlar yaşamlarını hız ve bağlantı üzerine inşa ederken, havayolu ulaşımı bu talebin ve vizyonun en güçlü aracı olarak öne çıkmıştır. Uçaklar mesafeleri kısaltmanın ötesine geçerek, toplumlar arasında görünmez köprüler kurmuş ve ekonomik kalkınmayı ateşleyen bir güç haline gelmiştir. Özetle küresel ilişkilerin nabzının attığı bu çağda havalimanları, adeta çağdaş dünyanın kalbi gibi işlemektedir.”

HAVALİMANI SAYISI 60’A ULAŞACAK: Türkiye’nin, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının tam kesişim noktasında, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı, 67 ülkeye erişim sağlayan eşsiz bir konuma sahip olduğunu dile getiren Uraloğlu, “Avantajlı coğrafi konumumuz, Türkiye’yi havacılıkta dünyanın önde gelen transit merkezlerinden biri yapmaya son derece müsait kılmıştır.” Uraloğlu, söz konusu avantajı doğru okuyarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki son 24 yılda hayata geçirdiğimiz cesur ve vizyoner politikalarla, Türkiye’yi havacılıkta dünyanın parlayan yıldızı haline getirdiklerini ifade etti. Bakan Uraloğlu, “İç hatlarda serbestleşmeyi hayata geçirerek rekabetin fitilini ateşledik, havacılıkta hızlı bir büyüme dönemi başlattık. 2002’de 26 olan aktif havalimanı sayımızı, pasif durumdaki havalimanlarını yenileyerek ve yenilerini inşa ederek 58’e çıkardık. Yapımı devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanlarımızla bu sayıyı 60’a taşıyacağız.” diye konuştu.

270 MİLYON YOLCU HEDEFİ: Uraloğlu, 2002’de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısının yaklaşık 34,5 milyonken 2025 yılında transit yolcularla birlikte 247 milyona yükselerek Cumhuriyet tarihimizin yeni rekorunu kırdıklarını söyledi. Uraloğlu, bu başarıyla Avrupa’da 3’üncü, dünyada ise 7’nci sıraya yerleştiklerinin altını çizdi. İstanbul Havalimanı’nın ise tek başına 2025 yılında yaklaşık 84,5 milyon yolcuya hizmet vererek Türkiye nüfusuna yakın bir yolcu kitlesini ağırladığına vurgu yapan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasında zirveye oynayan, kargo taşımacılığında lider konumuna yükselen bu dev eserimiz; ülkemizin küresel arenadaki vitrini oldu. Bu yıl yolcu sayısının daha da artacağını; Türkiye genelinde yaklaşık 270 milyon yolcu taşıyacağımızı, İstanbul Havalimanında ise 90 milyon yolcuyu aşacağımızı öngörüyoruz. Bu yılın ilk 3 aylık döneminde; hava yolu ile seyahat eden yolcu sayımız ülkemiz genelinde yaklaşık 49 milyona ulaştı. Bu sayı geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 45 milyondu. İstanbul Havalimanımızda da aynı dönemde yaklaşık 18 milyondan 19,1 milyon yolcuya yüzde 6’lık bir artış görüyoruz.” Uraloğlu, havacılık alanındaki bu altyapı gücünü diplomatik başarılarla da perçinlediklerini söyleyerek “2003 yılında yalnızca 81 olan Hava Ulaştırma Anlaşması sayımızı bugün 175’e çıkardık. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 133 ülkede 356 noktaya uçuyoruz.” dedi.

KÜRESEL HAVACILIK MERKEZİMİZ GENEL HAVACILIKTA DA YENİ BİR BOYUT KAZANIYOR: İGA Genel Havacılık Terminali ile İstanbul Havalimanı’nın ihtişamını özel havacılıkta da taçlandırdıklarını, Türkiye’nin sınırlarını aşan vizyonunu daha da kanatlandırdıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bilindiği üzere 17 Nisan 2025’te devreye aldığımız eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonları ile Avrupa’da bir ilki gerçekleştiren İstanbul Havalimanımız; şimdi bu genel havacılık terminaliyle uluslararası havacılık alanındaki çekim gücünü daha da arttırıyor. JETEX-İGA işbirliğiyle İstanbul, lüks seyahat ve iş dünyası trafiğinde de dünyanın ana durağı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 340’tan fazla destinasyona ulaşım sağlayan küresel havacılık merkezimiz genel havacılıkta da yeni bir boyut kazanıyor. JETEX’in Dubai, Paris, Singapur, Marakeş gibi dünya şehirlerindeki uluslararası tecrübesiyle İGA’nın operasyonel gücü ve Türk misafirperverliğinin buluştuğu bu eser; İstanbul’u özel jet trafiğinde de dünyanın önde gelen merkezlerinden biri haline getirecektir. Devlet başkanlarından uluslararası iş insanlarına, yatırımcılara, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerine kadar çok seçkin bir misafir kitlesine hizmet sunacaktır.”

ÖZEL HAVACILIĞA STRATEJİK YATIRIM: Söz konusu terminalin sıradan bir tesis değil; İstanbul Havalimanı’nı özel havacılıkta da küresel bir merkeze dönüştürecek stratejik bir yatırım olduğunu söyleyen Uraloğlu, “Havalimanımızın küresel bağlantı gücünü özel havacılık segmentinde önemli ölçüde artıracaktır.” dedi. Uraloğlu, “Terminalimiz, İstanbul’a özgü bir mimari yaklaşımla, şehrimizin sembollerinden biri olan nazende çiçeğinden ilham alınarak doğal taş, ahşap ve özel üretim yüzeylerle tasarlandı. Süitlerde özel oturma ve dinlenme alanları, yemek bölümleri, kişisel bakım imkânları, premium bekleme salonları ve hızlı pasaport-güvenlik geçiş noktaları yer alıyor. Özetle sıradan bir geçiş noktası olmanın ötesinde, özel üyeler kulübü atmosferiyle, uçuş öncesi ve sonrası kesintisiz bir yolculuk deneyimi sunacak hem özel jet yolcuları hem de ticari uçuşlarda konfor arayan yolcularımız rezervasyon yaparak bu üst düzey hizmetten yararlanabilecektir.” açıklamasında bulundu. Uraloğlu, küresel havacılıkta zorlukların yaşandığı, belirsizliklerin arttığı bir dönemde bu yatırımın Türkiye’nin “güvenli liman” konumunu da bir kez daha tüm dünyaya ilan ettiğini söyleyen Uraloğlu, “Pandemi, çatışmalar ve jeopolitik risklere rağmen ülkemize duyulan güvenin somut bir göstergesidir. Aslında tüm bu başarılar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen ‘Türkiye Yüzyılı” vizyonunun eseridir. Atıl arazileri küresel havacılık merkezlerine dönüştüren irade, bugün özel havacılıkta da yeni ufuklar açmaktadır. İstanbul Havalimanı, genel havacılıkta da dünyanın parlayan yıldızı olmaya devam edecektir.”

