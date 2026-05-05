Mayıs ayında kar sürprizi! Nemrut Dağı beyaz örtüyle bambaşka güzelliğe büründü

IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mayıs ayında kar sürprizi! Nemrut Dağı beyaz örtüyle bambaşka güzelliğe büründü

UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Adıyaman’daki Nemrut Dağı’na mayıs ayında kar yağdı. Ortaya ise unutulmaz bir manzara çıktı.

Adıyaman’da turizm sezonunu kısa süre önce açan Nemrut Dağı, mayıs ayında yağan karla ziyaretçilerine farklı bir manzara sundu. Etkili olan kar yağışıyla dağın zirvesi beyaza büründü.

 

Gece başlayan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı doğu terasında 10 santimi geçti. Batı terasında ise kış aylarında yağan karın hala erimemiş olmasından dolayı birçok heykel kar altında bulunuyor.

 

Devasa heykellerin yer aldığı 2 bin 206 rakımlı Nemrut Dağı, mayısta yağan kar ile ayrı bir güzelliğe büründü.

