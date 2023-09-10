Rize'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
Doğu Karadeniz Bölgesi ve Rize'nin en yüksek yaylalarından olan Kavrun Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kavrun Yaylasında dün geceden bu yana hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte başlayan kar yağışı sonrası yayla beyaza büründü.
Kaçkar Dağları'nın eteklerinde, 2240 metre yükseklikte yer alan Kavrun yaylası, kar yağışı ile birlikte beyaz gelinliğini giydi. Hava sıcaklığının 0 derecenin altına düştüğü Kavrun Yaylasında kar kalınlığı 2-8 cm arasında değişiyor.
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