Rizeli esnaf isyan etti! Dükkanın camına bu yazıyı astı

İlginç yöntem ve metotlarla haberlere konu olan Rize yine kendi adından ilginç bir uyarı afişi ile söz ettirdi. Rize Merkez Piriçelebi Mahallesi’nde hizmet veren bir işletme piyasada bozuk para bulamadıklarını dile getiren bir uyarı ile müşterilerine "Satış yapamayabiliriz" dedi. Herkesten bozuk para ile alış veriş yapmasının istenildiği işletmeye asılan uyarıda “Piyasada bozuk para bulunamıyor oluşu ve sigara fiyatlarının çok küsuratlı oluşundan para üzeri vermekte zorluk çekiyoruz. Satış yapamaya biliriz. Özür dileriz. Lütfen bozuk para ile alış veriş yapmaya çalışalım” ifadelerine yer verildi.

Sokak sokak bozuk para aradıklarını dile getiren işletme çalışanı Doğan İnal “Bozuk para arayışındayız. İşi gücü bıraktık 1 TL ara, 10 TL ara, 5 TL ara. Sigaranın fiyatını ya 70 TL yapın ya 100 Lira yapın. 1 TL mi verelim adama, 4 lira mı alalım, çıkıp piyasadan 10 TL mi arayalım? Yani işi gücü bıraktık bozuk para arıyoruz. Bir karı da yok. Parayı ürüne bağla ne olacak, 50 kuruş para kazanacaksın. Adama bozuk para ara, ona yalvar, buna yalvar. Böyle bir şey yok. Düzenleyin şu fiyatları, fiyatları indirin” dedi.

Hiçbir işletmede bozuk para olmamasından dert yanan İnal “Kimsede bozuk para yok, şuan 1 TL’ye sakız da yok. Adam üstüne sakız ver diyor ama 1 TL’ye sakız yok. En ucuz sakız 7 TL. İnsanlar 10 TL veriyor 3 TL üzerini veremiyoruz. Hem kağıt para sıkıntısı var, hem madeni para sıkıntısı var, en çokta para sıkıntısı var. Tuvalete gidip 1 TL soruyoruz yok, kimden para arayacağımızı da şaşırdık. Bu sigara fiyatlarını kim ayarlıyorsa helal olsun yani. Bize mal getirdikleri zaman 1 torba da bozuk para getirsinler. Neyse parası veririz, bu kadarda olmaz” ifadelerini kullandı.