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Rize'deki şiddetli yağış köy yollarını kapadı

Rize'de iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağışların ardından 9 köy ile çok sayıda mahalle ve yayla yolu ulaşıma kapandı.

03 Ağustos 2018 Cuma 15:34
Rize'deki şiddetli yağış köy yollarını kapadı

Rize'de iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağışların ardından 9 köy ile çok sayıda mahalle ve yayla yolunun ulaşıma açılmasına çalışılıyor. Yoğun yağışların aralıklarla devam ettiği bölgede, Karayolları ve İl Özel İdaresi ile belediye ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle Ardeşen, Çamlıhemşin, Güneysu ve merkeze bağlı köylerde etkili olan yağışın ardından 9 köy ile köylere bağlı mahallelerde ve Çamlıhemşin ilçesine bağlı yayla yollarında heyelanın ardından yol temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Karayolları ise yaptığı ilk tespitte yaklaşık 5 milyon lira hasarın meydana geldiğini kaydetti. DSİ ekipleri de dere yataklarındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, yağışın aralıklarla devam ettiğini kaydederek, vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 15:34
  1. Rize
  2. rize yağış
  3. çamlıhemşin
  4. güneysu
  5. ardeşen

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