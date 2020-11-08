  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Rize'deki şiddetli yağış
Aktüel

Rize'deki şiddetli yağış

Kapanan 38 köy yolundan 30'unda ulaşım sağlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 10:29:24 -
Rize'deki şiddetli yağış

RİZE (AA) - Rize'de şiddetli yağış nedeniyle kapanan 38 köy yolunun 30'u ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, il genelinde şiddetli yağış nedeniyle 38 köyde heyelan meydana geldiği belirtildi.

Heyelan nedeniyle Çayeli'nde 10, Ardeşen'de 7, Pazar'da 7, merkezde 6, Güneysu'da 3, Çamlıhemşin'de 3, Fındıklı ve Hemşin'de ise birer köy yolunun ulaşıma kapandığı ifade edilen açıklamada, söz konusu yolların 30'unun ulaşıma açıldığı aktarıldı.

Açıklamada, alternatif yolu bulunan 8 köyde ise ekiplerin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden'ı kutlayan Kılıçdaroğlu'na bomba cevap
Gündem

Biden'ı kutlayan Kılıçdaroğlu'na bomba cevap

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ABD'de Başkan seçilen Joe Biden'ı kutlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çarpıcı bir ceva..
İrfan'dan atma ziya dedirten haber
Gündem

İrfan'dan atma ziya dedirten haber

CHP'nin kanalı Halk TV'de ana haber sunan İrfan Değirmenci, ekonomiyi kötülemek için yüzde 25 zam da kendi yaptı.
Heyecanlandıran sözler: Şuşa alınırsa...
Gündem

Heyecanlandıran sözler: Şuşa alınırsa...

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Dağlık Karabağ'da devam eden ..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay