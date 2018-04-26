Rize’deki Cinayete 8 Gözaltı

Kirazlık Mahallesi’nde geçtiğimiz gün önce Özkan Demirci, otomobiline düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Rize İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında T.C. ve S.K. Pazar, Ş.K. ve N.H. ise Çayeli ilçesinde yakaladı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ise Pazar ilçesinde ormanlık arazide saklandığı yerde ele geçirildi. Bu kişilerin ifadesi üzerine, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen H.A, R.A, S.G. ve R.G. de gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.