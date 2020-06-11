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Aktüel

Rize’de yıldırım düşen ev kül oldu

Rize’nin İkizdere ilçesinde dün gece saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 11:04:22 -
Rize’de yıldırım düşen ev kül oldu

Rize’nin İkizdere ilçesinde dün gece saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.


İlçeye bağlı Meşeköy köyünde Hızır Tığcı’ya ait ahşap evde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın çevredikeler tarafından fark edilince itfaiye ekiplerine haber verildi. İkizdere Belediyesi İtfaiyesi ile Rize Belediye İtfaiye ekiplerinin ulaştığı yangın kısa sürede müdahale edilerek çevre evlere sıçramadan söndürüldü. Tığcı’ya ait ev kullanılamayacak hale geldi.

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