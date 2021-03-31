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Gündem Rize'de yapılıyor! Guinness Rekorlar Kitabı’na aday gösterilecek
Gündem

Rize'de yapılıyor! Guinness Rekorlar Kitabı’na aday gösterilecek

Rize'de yapımı süren 'Çay Çarşısı'nın tamamlandığında Guinness Rekorlar Kitabı’na aday gösterileceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 17:04:00 -

Rize’de yapımı hızlı bir şekilde devam eden vizyon projesi ‘Çay Çarşısı’nın sembol yapısı olan devasa çay bardağı büyüklüğüyle Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye aday gösteriliyor.

Tamamlandığında içerisinde çayın serüvenini anlatan müze ve 13D sinema salonuyla hizmet verecek olan Çay Çarşısı 29 metrelik devasa çay bardağı ile hem Rize’nin sembolü olacak hem de dünyanın en büyük çay bardağı olması nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek.

Projenin Ağustos ayında tamamlanmasını hedeflediklerini dile getiren Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, çay bardağı tamamlanana kadar Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurularını yapacaklarına belirterek “Projemizde son safhaya doğru yaklaşıyoruz. Maksimum 4 ay içerisinde projeyi tamamlamış olacağız. Bardağımızın dış giydirmesi, ışıklandırması ve içerisindeki fonksiyonel alanlar olarak Allah nasip ederse 1 Ağustos’ta bitirmiş olmayı planlıyoruz. Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurumuzu yapacağız. Dünyanın en büyük çay bardağı olarak. Şekil olarak, ince belli, Türk Çayı’nın sembolü olabilecek bir bardak şeklinde. Araştırmalarımıza göre dünyada bu denli büyüklükte bir çay bardağı yok” dedi.

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