Rize'de yağış var mı? Rize hava durumu! Rize’de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmini verileri açıkladı. Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul başta olmak üzere Sinop, Tokat ve Gümüşhane çevreleri ile Kırklareli ve Balıkesir'in kıyı, Tekirdağ ve Çanakkale illeri için sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu verilerine göre, bugün İstanbul, Kahramanmaraş, Şırnak, Hakkari, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de yağışların gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor. Yağışlı hava dalgası hafta boyunca yurdu terk etmeyecek. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Rize hava durumu 5 günlük

8 Kasım Pazar Rize’de hava açık sıcaklık 16 derece (en yüksek), nem oranı % 82 (en yüksek)

8 Kasım Pazar Rize’de hava açık sıcaklık 18 derece (en yüksek), nem oranı % 87 (en yüksek)

9 Kasım Pazartesi Rize’de hava açık sıcaklık 18 derece (en yüksek), nem oranı % 90 (en yüksek)

10 Kasım Salı Rize’de hava açık sıcaklık 16 derece (en yüksek), nem oranı % 91 (en yüksek)

11 Kasım Çarşamba Rize’de hava açık sıcaklık 16 derece (en yüksek), nem oranı % 89 (en yüksek)