Rize'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon
Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi.19 Eylül 2019 Perşembe 14:20
Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 10 gram kubar esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında jandarmaekiplerince merkeze bağlı Örnek köyünde Ş.K'ye ait eve operasyon düzenlendi.
Evde 1 kilo 10 gram kubar esrar, 32 kök Hint keneviri ve 318 gram kenevir tohumu bulundu.
Ş.K,uyuşturucuticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
YORUM YAZ