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Rize'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

19 Eylül 2019 Perşembe 14:20
Rize'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 10 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında jandarmaekiplerince merkeze bağlı Örnek köyünde Ş.K'ye ait eve operasyon düzenlendi.

Evde 1 kilo 10 gram kubar esrar, 32 kök Hint keneviri ve 318 gram kenevir tohumu bulundu.

Ş.K,uyuşturucuticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 14:20
  1. Örnek köyü
  2. Rize
  3. uyuşturucu operasyonu
  4. jandarma ekipleri

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