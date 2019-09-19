Rize'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 10 gram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında jandarmaekiplerince merkeze bağlı Örnek köyünde Ş.K'ye ait eve operasyon düzenlendi. Evde 1 kilo 10 gram kubar esrar, 32 kök Hint keneviri ve 318 gram kenevir tohumu bulundu. Ş.K,uyuşturucuticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.