Rize'de trafik kazası! Çok sayıda yaralı var Rize'de bariyerlere çarparak devrilen minibüste bulunan biri bebek, 11 kişi yaralandı.

Çayeli'nden Rizeistikametine seyreden Mustafa Çamyar yönetimindeki minibüs,Gündoğdu Mahallesi Karadeniz Sahil yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü ile minibüste bulunan S.Ç, G.Ç, S.Ç, O.E, K.A, A.A, N.A, E.K, M.E.S ve E.S yaralandı. Yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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