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Aktüel Rize'de teleferikten düşen iki kişi yaralandı
Aktüel

Rize'de teleferikten düşen iki kişi yaralandı

Rize'de yük taşımak için kullanılan teleferikten düşen iki kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 19:03:00 -
Rize'de teleferikten düşen iki kişi yaralandı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yük taşımak için kullanılan teleferikten düşen iki kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Zilkale köyünde yük taşımak için kullandıkları teleferiğe binen Nuray Özdemir ve Sevda Bilaloğlu, halatın kopması sonucu sarp ve kayalık araziye düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, JAK, UMKE ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan iki kişi, ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılarak Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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