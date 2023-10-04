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Yerel Rize’de şiddetli yağışlar sonrası yol çöktü
Yerel

Rize’de şiddetli yağışlar sonrası yol çöktü

Yeniakit Publisher
2023-10-04 02:41:00 -

Rize’de etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Rize-Güneysu karayolunda çökme meydana geldi.

Rize’de akşam saatlerinde etkili olan yağmurdan ötürü Rize'den Güneysu istikametine giden karayolunda yaklaşık 5 metre genişliğinde, 2 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Daha önce de çökme yaşanan yoldan olay anında aracın geçmemesi büyük bir faciayı önlemiş oldu. Rize-Güneysu istikametindeki yol trafiğe kapatılırken Güneysu istikametinden Rize istikametine gelen yol ise tek yönden çift yöne çevrildi.

Kaynak: İHA

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